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Собянин: Восемь московских компаний стали победителями в конкурсе перспективных российских брендов

09:45
  • пятница
  • 30 июня 2023

Всего на конкурс поступило около пяти тысяч заявок

Восемь московских компаний стали победителями в конкурсе перспективных российских брендов, которые прошел впервые в рамках форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Всего на конкурс поступило около пяти тысяч заявок. Победителями стали 32 бренда из 21 региона. 

"Наши компании первые в номинациях "креативные индустрии", "информационные технологии", "потребительские товары" и "высокие технологии". Задача конкурса - показать разнообразие отечественных брендов", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что четыре компании из числа московских победителей являются участниками "Сделано в Москве" - программы правительства Москвы по поддержке локальных брендов. Она запущена в сентябре прошлого года, а начиная с этой недели к ней могут присоединиться не только ИП и ООО, но и самозанятые.

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