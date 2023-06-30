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Собянин расширил программу "зонтичных поручительств" по кредитам для малого и среднего бизнеса

09:40
  • пятница
  • 30 июня 2023

Получить поручительство по программе смогут и работающие в приоритетных для города отраслях предприятия

Власти Москвы расширили объем гарантийной поддержки для малого и среднего бизнеса, теперь получить поручительство по программе смогут московские предприниматели, которые работают в приоритетных для города отраслях. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Иногда предприниматели не могут предоставить банку качественное залоговое обеспечение. "Корпорация "МСП", выдавая "зонтичное поручительство", гарантирует банку возврат 50% от суммы кредита. Тем самым существенно расширяет доступ предпринимателей к заемному финансированию", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что конечная ставка для бизнеса составляет не больше 15% годовых, при использовании поддержки только в виде поручительств, и до 10-12% при совмещении поручительств со льготными программами кредитования.

В прошлом году в рамках программы "зонтичных поручительств" предприниматели столицы привлекли финансирование на сумму больше 37,7 млрд руб.

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