Tinder перестал работать в России

Создать пару больше не получится

Популярное приложение для знакомств Tinder с 30 июня перестало работать в России, как и анонсировалось ранее. Программа пропала из магазинов приложений Play Market и AppStore.

Россияне больше не смогут войти в свой аккаунт и пользоваться приложением на территории России. Кроме того, платные подписки перестанут продлеваться автоматически. За уже оплаченные подписки можно потребовать возврат средств.

При попытке зайти в приложение по российскому номеру телефона сервис выдает ошибку, убедился корреспондент "ТВ Центра".

О планах уйти из России Tinder заявил 2 мая.

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