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Грозы с градом и низкое давление пообещали москвичам в пятницу

09:47
  • пятница
  • 30 июня 2023

В столице действует желтый уровень погодной опасности

Минувший четверг едва не побил рекорд по выпавшим осадкам в Москве: на столицу пролилось 36% от месячной нормы. 22 мм осадков выпало за ночь, за день добавилось еще 6 мм, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик напомнил, что рекорд 29 июня был установлен в 2000 году – тогда выпало 36 мм.

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Циклон медленно смещается на северо-восток. В Москве пройдут дожди, не исключены грозы. Температура воздуха - от плюс 18 до плюс 20 градусов, по области - от плюс 16 до плюс 21 градуса.

Из-за града, порывов ветра, дождя и грозы в столице до 21.00 продолжает действовать желтый уровень погодной опасности. Ветер северный, порывистый, 4-9 м/с. Атмосферное давление упадет до 734 мм ртутного столба – это существенно ниже нормы. Дожди в Москве прекратятся в субботу, в столице заметно потеплеет, передает ТАСС.

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