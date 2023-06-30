Макрона заметили на концерте Элтона Джона в разгар протестов во Франции

За одну ночь в стране пострадали несколько сотен полицейских

Французские города напоминают поле боевых действий. Взрывы, пожары, повсюду осколки стекла и выломанные булыжники. Радикалы крушат всё на своём пути. Поджигают машины. Останавливают и громят общественный транспорт. Кадры из Лилля: протестующие преградили путь трамваю. Испуганные пассажиры в панике разбегаются.

В Нантере атаковали банковский офис. А на этих кадрах пылает мэрия одного из столичных пригородов. Но главная цель погромщиков - полицейские участки. Из них выносят униформу и бронежилеты, в которых с удовольствием позируют на камеру. Нарушители громят пекарни, бары и торговые центры.

В Париже орудуют на улице Риволи с её лавками и магазинами. Двери взламывают. Визитная карточка мародёров - автомобильный таран. Особый шик - снести преграду с помощью угнанного грузовика или строительной техники.

Всего за одну ночь пострадали несколько сотен полицейских. Раненые есть и среди погромщиков. Стражи порядка с ними не церемонились - были даже групповые избиения. Тяжёлые травмы получил и мужчина, который угодил под упавший фонарный столб. Ситуация, очевидно, вышла из-под контроля. На патрульного, застрелившего подростка в Нантере, завели уголовное дело по статье за умышленное убийство. Через своего адвоката он принёс извинения семье погибшего. Но остановить беспорядки это уже не поможет.

Кроме ночных погромов, днём во Франции проходят и масштабные мирные демонстрации. Требования участников не ограничиваются призывами к наказанию виновного.

Эммануэль Макрон, по его собственным словам, внимательно следит за развитием ситуации. Правда, издалека. На этих кадрах он пританцовывает на концерте Элтона Джона - в самый разгар народных волнений. После этого президент отправился в Бельгию на саммит ЕС. Скорее всего, визит придётся прервать досрочно.

На третьи сутки беспорядков глава государства наконец объявил, что готов провести заседание кризисного штаба. Тем более, что сегодня к протестующим могут присоединиться ультраправые с требованием отставки Макрона. Да и в Брюсселе уже неспокойно - соседи поддержали французов и тоже устроили у себя хаос и погромы. Дополнительные патрули полиции и досмотр всех подозрительных молодых людей не помогли.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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