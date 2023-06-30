Украинские боевики бросают позиции и раненых солдат

Бойцы ВСУ отступают

Информация о ходе спецоперации. Российская авиация южной группировки войск нанесла мощные удары по районам базирования четырёх бригад неонацистов. На Соледарском и Лисичанском направлениях уничтожены пункты временной дислокации и большое количество техники ВСУ. Наши наземные группы продолжают штурмовать укрепления на окраинах Марьинки, а также к западу от Артёмовска. Многие боевики сдаются в плен.

Попадание ювелирное. Точно в окоп. Еще секунды назад взвод боевиков собирался идти в атаку. Теперь вынужден спасаться сам. Завалило так, что и каску не сразу заметили. Вот что значит в реальности – накрыло с головой. Сослуживца с трудом откопали. А пока сам он приходил в сознание, российские артиллеристы приготовились к новому залпу.

Разведчики заметили поблизости еще один опорный пункт ВСУ. И сразу передали координаты батарее. Расчет, не мешкая, открывает огонь. Боевики не выдерживают массированного артналета и, бросив позиции, бегут.

Накануне на Краснолиманском направлении сложили оружие еще шесть боевиков. Пленные говорят - плохо обучены. Брошены на убой. А к командирам не осталось ничего, кроме ненависти.

В Херсонской области артиллеристы ведут охоту за расчетами американских гаубиц. ВСУ пытаются сосредоточить свои батареи на правом берегу. И подготовиться к форсированию Днепра. Но разведчики отслеживают передвижение едва ли не каждой пушки. Едва расчет выкатил орудие, как тут же оказался под огнем российских десантников.

Самые тяжелые бои сейчас идут сейчас на Донецком направлении. С мест сообщают – сегодня накат радикалов на Курдюмовку и Клещеевку особенно сильный. Атаки националистов нарываются на плотный встречный огонь реактивных установок и танков.

Этот выстрел - точно в блиндаж, где собиралась сводная группа украинских боевиков и наемников. После атаки в рациях танкисты еще час слышали переговоры. Радикалы просили о помощи. Но в ответ их командиры отвечали, что эвакуировать никого не могут.

В Запорожье этой ночью националисты пытались окружить гарнизон российских бойцов в деревне Жеребянка. В операции участвовало 5 групп. Четыре мелкие – они выполняли отвлекающие маневры. А основная – отряд специального назначения ВСУ из 30 человек - должен был под шумок ворваться на позиции. Но замысел оказался провальный. Диверсантов накрыла авиация. В итоге из 30 украинских спецназовцев уцелели только пятеро. А Жеребянка так и осталась под контролем десантников.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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