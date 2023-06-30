Новая истерика: Украина выдвинула ультиматум НАТО

Зеленский грозит, что может не поехать на саммит альянса в Вильнюсе в июле

Поражение Украины - вопрос лишь времени, никакие поставки западного оружия не помогут Киеву изменить баланс сил на поле боя. С таким заявлением постоянный представитель нашей страны в ООН Василий Небензя выступил на заседании Совбеза организации.

Западная пропагандистская машина работает над новой темой, вернее, усиленно раскручивает старую. Речь о теракте на Запорожской АЭС, который якобы может совершить Россия. Особенно усердствует Киев. В четырех областях Украины - учения по защите от радиации. За ситуацией на ЗАЭС пристально следит МАГАТЭ и констатирует: приняты все необходимые меры безопасности.

"В рамках визита на ЗАЭС я своими глазами увидел, что были приняты меры по удержанию и сохранению доступной воды для охлаждения станции. Я могу подтвердить, что в этом плане сейчас ситуация относительно стабильная. Но есть другие вопросы, которые связаны с контрнаступлением Украины. Станция расположена посередине передней линии фронта. Поэтому я не менее обеспокоен, чем ранее", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

МАГАТЭ традиционно не комментирует политическую составляющую своей озабоченности. Но причины очевидны - Запад продолжает накачивать Украину оружием и буквально заставляет Киев идти на штурм. А оправдание любого инцидента, даже на атомной электростанции, всегда найдется, особо подчеркнул постпред России при ООН Василий Небензя на очередном заседании Совбеза, посвященном Украине. Оно было созвано по нашей инициативе.

"Разумеется, в "загашнике" наших оппонентов остаются резонансные постановочные теракты, которые пытаются "повесить" на Россию, вроде Бучи или разрушения плотины Каховской ГЭС. Не дай Бог, они решатся спровоцировать аварию на обстреливаемой украинцами ЗАЭС, от чего погибнет и пострадает очень много людей во всей Европе. Сегодня мы распространили в качестве документа СБ и ГА ООН письмо, еще раз подтверждающее на фоне продолжающихся безумных инсинуаций представителей киевского режима, что намерений взорвать эту находящуюся под нашим контролем станцию у нас нет и призывающее генсекретаря ООН и международное сообщество повлиять на Киев, заставив его воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС", - отметил Небензя.

Также Россия призывает ООН и западных покровителей Украины оказать влияние на киевский режим. Но очевидно, что Западу именно это и не нужно. Постпред России напомнил, как в прошлом году с подачи своих кураторов киевский режим отказался от парафированных стамбульских договоренностей. А поставки оружия продолжились и составили уже 55 миллиардов долларов. При этом сенатор Линдси Грэм называет эту схему и гибель в результате россиян "самой удачной" тратой денег США в рамках помощи Украине. И ситуация только усугубляется.

"Премьер-министр Латвии аккурат к нашему заседанию сказала, что "Украина уже интегрирована в НАТО по вооружениям". Трудно с этим не согласиться, потому что Украина сейчас способна воевать только поставляемым ей странами НАТО оружием. Другого практически нет. А светоч европейской дипломатии г-н Боррель заявил сегодня, что ЕС рассматривать возможность превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины. Мы бы посоветовали г-ну Боррелю, как делали это уже раньше, не ограничиваться полумерами и промежуточными решениями, а сразу переименовать Европейский фонд мира в Европейский фонд войны", - заявил Небензя.

Накануне в ходе саммита в Брюсселе главы стран ЕС в очередной раз подтвердили, что будут оказывать помощь Украине столько, сколько понадобится. Правда, оговорились: без ущерба для собственных интересов. А значит, будут скрупулезно считать деньги и поставляемую военную технику. К этим сигналам внимательно прислушиваются в Киеве и даже пытаются шантажировать Брюссель. Но чем! В офисе президента Украины заявили: если НАТО не проявят мужества в вопросе принятия страны в альянс, Зеленский не поедет на саммит в Вильнюсе в июле.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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