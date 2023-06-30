ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве проходит просветительский марафон о русских писателях

11:52
  • пятница
  • 30 июня 2023

Организованы пять предпремьерных показов спектакля по произведениям Достоевского

Приобщиться к высокой культуре и театральному искусству. В Москве проходит просветительский марафон о русских писателях.

Организованы пять предпремьерных показов спектакля - призёра Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters по произведениям Достоевского.

Вход бесплатный. Для посещения необходимо пройти регистрацию на сайте мероприятия. В постановку "Дневник писателя" вошли семь разных историй, которые Фёдор Михайлович публиковал в журнале "Гражданин". После спектакля актёры и режиссёры общаются с публикой, отвечают на вопросы и рассказывают о богатой культуре нашей страны.

"Культура, она всегда была гордостью нашего народа, инструментом, который нас сплочает и объединяет. Сегодня мы видим, как "коллективный запад" пытается нас лишить этого, пытается предать забвению наших выдающихся предков, переписать историю и наша задача - этому противостоять и сохранить наследие предков", - заявил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Марафон о русских писателях
Марафон о русских писателях
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.