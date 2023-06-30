Организованы пять предпремьерных показов спектакля по произведениям Достоевского

Приобщиться к высокой культуре и театральному искусству. В Москве проходит просветительский марафон о русских писателях.

Организованы пять предпремьерных показов спектакля - призёра Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters по произведениям Достоевского.

Вход бесплатный. Для посещения необходимо пройти регистрацию на сайте мероприятия. В постановку "Дневник писателя" вошли семь разных историй, которые Фёдор Михайлович публиковал в журнале "Гражданин". После спектакля актёры и режиссёры общаются с публикой, отвечают на вопросы и рассказывают о богатой культуре нашей страны.

"Культура, она всегда была гордостью нашего народа, инструментом, который нас сплочает и объединяет. Сегодня мы видим, как "коллективный запад" пытается нас лишить этого, пытается предать забвению наших выдающихся предков, переписать историю и наша задача - этому противостоять и сохранить наследие предков", - заявил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

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