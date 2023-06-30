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Поединок Маска с Цукербергом перенесли в римский Колизей

10:13
  • пятница
  • 30 июня 2023

Мать владельца Tesla Мэй Маск пытается отменить бой

Поединок американского предпринимателя Илона Маска с руководителем признанной экстремистской в России компании Meta* Марком Цукербергом может состояться в римском Колизее. Такую возможность рассматривает владелец компании Tesla.

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Маск сообщил об этом в принадлежащей ему соцсети Twitter. Предприниматель также признал, что ему еще надо поработать над выносливостью.

Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке без правил 22 июня. Поводом для дуэли стала информация о намерениях компании Meta* запустить приложение - конкурент Twitter. Как сообщила 8 июня газета The Wall Street Journal,  проект под кодовым названием Project 92 был представлен на общем собрании сотрудников корпорации как "ответ Meta Twitter".

Первоначально бизнесмены условились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Президент UFC Дана Уайт поспешила заявить, что поединок станет самым просматриваемым в истории. Тем временем мать владельца компаний Tesla и SpaceX Мэй Маск сообщила, что отменила бой сына с Цукербергом. Однако уже 27 июня стало известно, что Маск согласился готовиться к бою под руководством знаменитого канадского бойца смешанных единоборств Жоржа Сен-Пьера, передает ТАСС.

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* Компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, решением Тверского районного суда Москвы признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

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