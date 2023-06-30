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Польша задержала российского хоккеиста по обвинению в шпионаже

10:54
  • пятница
  • 30 июня 2023

Это уже 14-й "шпион", выявленный польскими властями

Польская генпрокуратура объявила об "очередном успехе" своих следователей. По обвинению в шпионаже задержан российский хоккеист. Как заявил генпрокурор республики Збигнев Зебро, шпионы из России попадаются один за другим.

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По словам Зебро, это уже 14-й выявленный член раскрытой польским Агентством национальной безопасности шпионской сети. Утверждают, что задержанный - гражданин России и профессиональный спортсмен хоккейного клуба первой лиги, он, якобы, выполнял задачи по выявлению критической инфраструктуры в нескольких воеводствах.

Имя хоккеиста не называется. По данным генпрокуратуры, россиянин находился в Польше с октября 2021 года. Варшава регулярно сообщает о задержании "российских шпионов" - граждан России, Белоруссии, а также Польши, передает РИА Новости.

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