Цель - не позволить кому-то укреплять ряды своих единомышленников

Запад долгие годы готовил и в итоге развязал войну против России руками созданного им же киевского режима. Об этом сегодня заявил глава нашего МИДа Сергей Лавров. Главная цель эскалации - не допустить подъёма России в качестве самостоятельного центра многополярного мироустройства. И на нашей стране Запад останавливаться не собирается.

"Уже объявлено, что следующая в списке - КНР, которая в доктринальных документах НАТО обозначена как главный и долгосрочный вызов гегемонии золотого миллиарда. Цель - не позволить ни России, ни Китаю, ни кому-то ещё укреплять ряды своих единомышленников, воспрепятствовать расширению БРИКС, росту его авторитета в мире", - заявил Лавров.

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