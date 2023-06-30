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ВС России провели контратаку в районе Времевского выступа

11:35
  • пятница
  • 30 июня 2023

Бои продолжаются

Продолжаются бои в районе Времевского выступа на границе Запорожской области и ДНР. ВС России провели контратаку в направлении села Ровнополя, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов назвал уничтожение Каховской ГЭС частью контрнаступления ВСУ
Рогов заявил о наступлении танковой группы ВСУ на ореховском участке

Также, по словам Рогова, по селам Великая Новоселка, Павловка и Владимировка, которые находятся в серой зоне и где обосновались группы ВСУ, нанесены артиллерийские и минометные удары. Ожесточенные бои продолжаются. В контратаке участвовали морские пехотинцы Тихоокеанского флота России и подразделения "Каскад".

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Основной удар украинские силы сконцентрировали на запорожском участке: Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Кадры с дымящимися танками Leopard вызвали большой резонанс на Западе, передает РИА Новости.

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