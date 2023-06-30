В горах Кузбасса ищут трех пропавших подростков

Возбуждено уголовное дело

В Кемеровской области развернули масштабную поисково-спасательную операцию. Ищут троих подростков, которые пропали во время спуска с горы "Поднебесная".

Воспитанники детского дома путешествовали в составе туристической группы. Поход был зарегистрирован. Трое несовершеннолетних попросили у взрослых первыми спуститься с горы. Когда остальные члены экспедиции пришли на предполагаемое место встречи, детей там не было.

Организаторы похода запросили помощь. В поисках задействованы десятки человек - представители Междуреченского отряда спасателей, сотрудники полиции, городской администрации и волонтёры. Возбуждено уголовное дело.

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