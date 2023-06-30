Московские службы готовы к устранению последствий непогоды

Ожидается сильный дождь

Ливни и грозы обрушатся на Москву в ближайшие часы. Дождь будет продолжаться до вечера. Может выпасть почти четверть месячной нормы осадков. Причем, непогода испытывала на прочность столицу и накануне. От сильного ветра в городе упали несколько деревьев. А в Подмосковье в некоторых округах были оборваны линии электропередач. Жители остались без света.

Москва от такой непогоды явно отвыкла. За сутки выпало больше трети месячной нормы осадков – 28 миллиметров. Улицы наводнились, а автомобилисты сначала объезжали лужи, а потом и вовсе искали место под мостами и на крытых парковках. В какой-то момент по крышам машин забарабанил мощный град.

Кадрами делятся очевидцы. В некоторых районах Подмосковья разгулявшаяся стихия накануне и вовсе перепугала не на шутку. Дождь стеной заливал всё вокруг, а ураганный ветер гнул деревья к земле и готов был вырвать их с корнем. Причём, сегодня эта история повторяется.

Последние дни июня принесли немало хлопот коммунальщикам. Уже со среды городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. Накануне в некоторых районах наблюдалась гроза. Ураганный ветер обламывал ветки деревьев, которые засоряли стоки. Некоторые улицы затопило. Впрочем, в проблемных местах спецтехнику для откачки воды разместили заранее.

"Сотрудники Комплекса городского хозяйства проверяют системы водоотведения, в местах возможного скопления воды размещена спецтехника, организовано дежурство аварийных бригад "Мосводостока". Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства, приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий, организовано информирование граждан", - сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

Если ветер повалит деревья, оборвёт провода или обрушит рекламные щиты, на этот случай в городе круглосуточно дежурят 1,5 тысячи аварийных бригад. Тем не менее, городские власти рекомендуют быть предельно внимательными и не оставлять машины возле сухих деревьев и непрочно закреплённых конструкций.

Большие лужи, образовавшиеся после проливного дождя, не единственная проблема. Атмосферный фронт принес и пониженное давление. Метеочувствительные люди это могут хорошо заметить. Впрочем, непогода в Москве продержится еще примерно сутки. А потом к нам вернётся по-настоящему жаркое лето.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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