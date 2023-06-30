Собянин осмотрел новую школу в ТиНАО

Мэр Москвы посетил Троицкий и Новомосковский административный округ

Детские сады и школы. Жильё и рабочие места. А ещё комфортный транспорт и дороги. Уже 11 лет активно развивается территория Новой Москвы. Сегодня там побывал мэр столицы Сергей Собянин. Глава города осмотрел сразу несколько объектов. А также пообщался с жителями и рассказал о перспективах.

Элементы яркого панно позволяют представить будущий интерьер. Его дополнят гранит и алюминиевые панели. Хайтек, технологичность, продуманный функционал. Станция не спрятана глубоко под землю – "Корниловская" мелкого заложения. По обеим сторонам платформы - движение в центр и в область. Два вестибюля обеспечивают выход в город. Пока здесь строители. Благодаря огромному коллективу больше половины всех работ позади.

"Данная станция построена вдоль Калужского шоссе, в стесненных условиях, поэтому она чуть-чуть короче, чем все станции, чтобы вписать в имеющуюся архитектурную застройку. Здесь она расположена удобно, здесь и жилые кварталы будут строиться, и центр притяжения", - рассказал Евгений Федорченко, заместитель генерального директора компании-подрядчика.

Ожидается, что пассажиропоток станции превысит 10 тысяч человек в сутки. От вестибюля станции "Корниловская" в пешей доступности агрокластер "Фуд Сити", остановки общественного транспорта, поселения Мосрентген и Сосенское. Открытие метро позволит существенно сэкономить время на дорогу почти 140 тысячам местных жителей.

Пока работы идут в режиме нон стоп. "Важная трасса. По всем станциям идет работа. Надеюсь, до конца следующего года ветка будет запущена", - сказал Сергей Собянин в ходе осмотра строительства станции.

Протяжённость Троицкой линии метро - 40 километров. Она соединит центр Москвы с городским округом Троицк и пройдёт через десяток столичных районов. С двух станций – "ЗИЛ" и "Крымская" - можно будет сделать пересадку на МЦК. Также доступны пересадки на Большую кольцевую и Сокольническую линии. Пока же наземный общественный и транспорт - главное связующее звено с центром столицы. Сергей Собянин рассказал о ходе строительства трассы "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе".

Одновременно с открытием движения по автодороге запустят и новые автобусные маршруты. Одна из остановок наверняка будет неподалеку от этой новой школы в Саларьеве. Просторные классы, современная планировка. Настоящая школа мечты.

"Садиков и школ здесь, конечно, не хватает в целом округе. Поэтому стараемся побыстрее строить, вводить. В общем, такие красивые комплексы появляются. За последние годы мы здесь около 100 школ построили, в этом году и детский сад построим. И в ближайшие годы еще 50. Так что, я думаю, обеспечим всех жителей", - отметил Собянин.

Новое здание, как и построенный детский сад, войдут в состав школы 2094. 1 сентября здесь состоится торжественное открытие.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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