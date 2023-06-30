В Москве создается крупный ТПУ "Рижская"

Работать приходится в непростых условиях

Почти все Московские центральные диаметры. А еще станция метро. И перспективная высокоскоростная магистраль до Санкт-Петербурга. В Москве создается один из крупных транспортно-пересадочных узлов "Рижская".

Сейчас рабочие освобождают территорию под дополнительные пути и платформы. Где будут останавливаться поезда четвертого диаметра. Причем, работать приходится в непростых условиях. Наверху - Третье транспортное кольцо. А по бокам - пути "Московской" и "Октябрьской" железных дорог, где постоянно курсируют электрички, поезда МЦД-2 и "Сапсаны".

Строителям приходится учитывать особенности этого места. И принимать нестандартные решения. "За моей спиной вы можете видеть буронабивные сваи, которые уже выполнены, да, это было необходимо для того, чтобы построить и возвести подпорную стенку в виду того, что разница в высотных отметках железнодорожного пути и автодороги Водопроводного проезда, они находятся в разных отметках и для того, чтобы сдержать и при этом не делать откоса, была построена и принято решение строительства подпорной стенки", - пояснил Альберт Гакаме, заместитель начальника дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов ж.д. транспорта - филиал ОАО "РЖД".

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