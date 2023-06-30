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В Москве спасли гуляющего по улицам варана

15:04
  • пятница
  • 30 июня 2023

Как он попал в столицу, пока не понятно

Здесь почти как на курорте. Свежие опилки, а вместо солнца - яркая лампа. В центре передержки диких животных этот пестрый постоялец - новичок. Всего несколько дней назад он спокойно прогуливался по московским улицам. Необычного пешехода заметили на Енисейской.
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Местные жители позвонили в МЧС. Рептилию, одиноко слоняющуюся по Москве, пришлось спасать. Сначала пестрого варана загрузили в переноску, а затем отравили на реабилитацию в Подмосковье. В этом центре передержки приходится уживаться со змеями. А еще по соседству - игуаны, хищники и птицы. Все, кто когда-то также пострадал или оказался на улице.

"Где-то в Москве гуляет, где-то кто-то выбросил, у кого-то изъяли, где-то на пруду утка какая - то со сломанным крылом или там сова, ну так многие животные и попадают к нам: то косуля сбита машиной, то еще кем-то, есть разные случаи", - рассказал Арвидас Яблонский, управляющий центром передержки диких животных.

Жизнь и судьба этого варана остается загадкой. Как он попал в столицу? С кем жил? И есть ли вообще у него хозяева? Все эти вопросы остаются открытыми. Ясно одно: раз никто не ищет, значит никому и не нужен. Так что, скорее всего, теперь он останется жить здесь. Имя варану не дали. Здесь все безымянные. Ведь таких обитателей - несколько тысяч, всех и не запомнишь. Зато у варана уже отыскался "сородич". Еще один - такой же - поступил в центр передержки ровно месяц назад. И, вероятно, с такой же загадочной судьбой.

Егор Хлябич, "ТВ Центр"

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