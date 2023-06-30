За пса возьмутся профессиональные стилисты

Подстричь, побрить и уложить! В Москве открылись передвижные пункты для собак "Мобильный груминг".

Сначала питомца осмотрит ветеринар и даст рекомендации. А уж потом за пса возьмутся профессиональные стилисты. Они создадут причёску, подберут косметику - да, собаки тоже хотят отлично выглядеть!

А ещё каждому приведут в порядок когти и уши. Все процедуры бесплатны. Нужно только предварительно записаться. Это часть городского проекта, в ходе которого в районах создают новые площадки для выгула домашних животных.

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