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Красочное граффити украсило трансформаторную будку на Раушской набережной

15:56
  • пятница
  • 30 июня 2023

Это было сделано в рамках программы московских энергетиков

Школьники разрисовали трансформаторную будку на Раушской набережной. И никто их за это не ругал, наоборот – хвалили.

Это не вандализм, а часть программы московских энергетиков. Эскизы продуманы учениками, помогали педагоги. Тема на этот раз посвящена году наставника. Будущие дизайнеры придумали сюжеты, связанные со школьными предметами. Красочные граффити появятся и на других трансформаторных будках города, превращая когда-то невзрачные фасады в яркие полотна.

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