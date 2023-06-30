Красочное граффити украсило трансформаторную будку на Раушской набережной

Это было сделано в рамках программы московских энергетиков

Школьники разрисовали трансформаторную будку на Раушской набережной. И никто их за это не ругал, наоборот – хвалили.

Это не вандализм, а часть программы московских энергетиков. Эскизы продуманы учениками, помогали педагоги. Тема на этот раз посвящена году наставника. Будущие дизайнеры придумали сюжеты, связанные со школьными предметами. Красочные граффити появятся и на других трансформаторных будках города, превращая когда-то невзрачные фасады в яркие полотна.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"