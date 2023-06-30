Лавров: у Запада нет аргументов для продления зерновой сделки

Обязательства в отношении России не выполняются

Глава МИД России Сергей Лавров не видит никаких аргументов у Запада, которые позволили бы продлить зерновую сделку. Обязательства в отношении России не выполняются.

Российский министр отметил на онлайн-брифинге: у тех, кто хотел бы продолжить действие этой черноморской инициативы, отсутствуют доводы в ее пользу. По словам Лаврова, в части украинского зерна сделка давно превратилась из гуманитарной в коммерческую.

Ранее в МИД России заявили, что вероятность выхода России из соглашения остается высокой. Замглавы ведомства Сергей Вершинин подчеркивал: Москва ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки. В Кремле также считают, что предпосылок для продления соглашения нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются, передает РИА Новости.

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