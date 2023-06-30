ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Боевиков ВСУ шокировал масштаб российской линии обороны

13:01
  • пятница
  • 30 июня 2023

ВС России построили как минимум три оборонительные линии

Масштабы российской линии обороны шокировали солдат ВСУ. Признание сержанта украинской армии приводит американское издание The Wall Street Journal.

Российские танкисты ликвидируют линию обороны ВСУ под Купянском
Украинским силам не удается вклиниться в российскую оборону

По словам командира взвода воздушной разведки Георгия Волкова, солдаты испытали шок в начале украинского контрнаступления. Россия построила как минимум три оборонительные линии, состоящие из укрепленных бетоном окопов и укрытий для бронетехники.

Ранее стало известно, что ВС России провели контратаку в районе Времевского выступа. Как сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, российские военные ударили в направлении села Ровнополь в ДНР.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Танкист ВСУ
Танкист ВСУ
Российские войска в зоне СВО
Российские войска в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.