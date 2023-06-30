ВС России построили как минимум три оборонительные линии

Масштабы российской линии обороны шокировали солдат ВСУ. Признание сержанта украинской армии приводит американское издание The Wall Street Journal.

По словам командира взвода воздушной разведки Георгия Волкова, солдаты испытали шок в начале украинского контрнаступления. Россия построила как минимум три оборонительные линии, состоящие из укрепленных бетоном окопов и укрытий для бронетехники.

Ранее стало известно, что ВС России провели контратаку в районе Времевского выступа. Как сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, российские военные ударили в направлении села Ровнополь в ДНР.

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