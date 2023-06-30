Добровольцы смогут отправиться в волонтёрскую экспедицию "По пути с добром"

Регистрация открыта до 1 августа

До 1 августа открыта регистрация на конкурс для участия в волонтерской экспедиции "По пути с добром" от Росмолодежь.Добро. Победители отправятся с 3 по 8 октября в речное путешествие на теплоходе по маршруту Волгоград – Саратов – Самара – Казань.

"Россия — большая страна, в каждом уголке которой есть талантливые ребята. Этот конкурс — возможность для молодежи проявить свою инициативу и стать участником уникального полезного путешествия. Будем рады увидеть видеоработы, которые показывают многогранность и красоту нашей Родины глазами молодых людей. Этот проект не только о любви к Родине, но и о возможности совершить добрые дела", — сказала руководитель направления Росмолодежь.Добро Дарья Жукова.

Для участия в конкурсе нужно опубликовать видео в социальной сети "ВКонтакте" в открытом доступе с хэштэгом #ПОПУТИСДОБРОМ, а также быть зарегистрированным на платформе "ДОБРО.РФ".

Работы направляются в нескольких номинациях: видеоэкскурсия по объекту исторического или культурного наследия Российской Федерации или региона; видеоэкскурсия по достопримечательностям города; видеоэкскурсия по интересным и уникальным местам населенного пункта; видеоэкскурсия в учреждении культуры; видеоэкскурсия по особенностям удивительного мира природы; видеоэкскурсия о культуре и традициях народов, проживающих на территории Российской Федерации; видеопутешествие по России.

Участниками конкурса могут стать россияне в возрасте от 17 до 35 лет включительно, постоянно проживающие на территории России, а также молодые семьи, где одному из родителей может быть более 35 лет.

В программе экспедиции: лекции по основам волонтерской деятельности, уникальные экскурсии, а также знакомство теорией и практикой создания мобильного контента. Для участников будут организованы акции и флешмобы, а также комплекс добровольческих мероприятий на территориях четырех городов: Волгоград – Саратов – Самара – Казань.

Заявки принимаются по ссылке.

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