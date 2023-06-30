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В Парке Горького появился необычный мурал

15:09
  • пятница
  • 30 июня 2023

Он выполнен в стиле пиксель-арт

В Парке Горького появился мурал в стиле пиксель-арт. Панно можно увидеть недалеко от фигурного фонтана. Четыре монохромных цвета в серых оттенках не перегружают основной - зелёный.

Композиция прекрасно вписывается в ландшафт парка. Облик русского писателя - Максима Горького - узнаётся сразу. Настолько точно выполнена графика. Классик и сам часто бывал в этом парке. И даже обменивался рассадой с садоводами. И вот теперь, словно сотканный из листвы, возникает его портрет.

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Мурал с портретом писателя Максима Горького на территории Парка Горького
Мурал с портретом писателя Максима Горького на территории Парка Горького
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