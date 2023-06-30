Андрей Бочкарёв: На посвященной авиации станции метро "Пыхтино" начали монтировать изображения самолетов

Элементы отделки изготовлены в Белоруссии

Монтаж алюминиевых панелей с графическими изображениями российских летательных аппаратов начался на станции "Пыхтино" участка продления Солнцевской линии метро. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"На одной из путевых стен устанавливают специальные панели с изображениями самолетов: перед пассажирами предстанет история российской авиации – от винтового Ту-2 до сверхзвукового Ту-160 и современного лайнера Ту-204", – сказал Бочкарёв.

Элементы отделки были изготовлены на одном из предприятий в Белоруссии. Другим "авиационным" элементом оформления станции являются потолочные световые конструкции в виде самолетных турбин. Первая из них уже обрела окончательный облик – на каркасе завершен монтаж светового оборудования и декоративных алюминиевых панелей. Устройство еще девяти "турбин" продолжается".

В свою очередь, генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов напомнил, что архитектурный облик "Пыхтино" посвящен авиационной тематике в связи с местом расположения станции – рядом находятся улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.

"На платформенном участке практически выполнена отделка гранитом пола и цоколя путевых стен. Ведется отделка гранитными плитами и алюминиевыми панелями-чешуйками наклонного хода эскалатора, связывающего платформу с вестибюлем станции", – рассказал Кравцов.

По словам главы холдинга, также в наклонном ходу приступили к монтажу светильников.

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