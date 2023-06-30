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Будущие контрактники рассказали о своем намерении помочь участникам СВО

13:26
  • пятница
  • 30 июня 2023

"Победа за нами"

Будущие контрактники, пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова, рассказали о своем намерении помочь участникам специальной военной операции (СВО).

"Второй раз еду уже, там же наши пацаны, едем помогать, уже опытные бойцы. Решение принималось очень тяжело, потому что родители, жена отговаривали, но все равно перешагнул и пошел. Сейчас уже семья поддерживает", - сказал будущий контрактник.

Еще один будущий военный по контракту рассказал, что уже второй раз будет участвовать в СВО.

"Уже в первой командировке был, сейчас второй заход, ну и дети должны гордиться своими родителями. Сын учится в кадетском корпусе, я считаю, что он должен гордиться своим отцом. Любая семья тяжело реагирует, но кто-то должен выполнять эту работу. Только вперед, полные паруса, победа за нами", - отметил мужчина.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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