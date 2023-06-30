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Лавров оценил талант "КВНщика" Зеленского

13:35
  • пятница
  • 30 июня 2023

Киев преуспел в инсценировке всяческих трагедий

Таланты и навыки игрока КВН у Владимира Зеленского все еще дают о себе знать, и с этим приходится жить. Украинцы под его руководством инсценируют всякие трагедии. Они инсценировали Бучу, удар якобы российской ракеты по вокзалу в Краматорске и многое другое, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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Заявления Киева о том, что Россия якобы готовит провокации на Запорожской АЭС, Лавров назвал "враньем чистой воды". Вчера на заседании Совета Безопасности ООН российская сторона распространила официальный документ, в котором подтверждается серьезная озабоченность Москвы фактами, отражающими провокационные действия украинской стороны, заявил глава МИД России на онлайн-брифинге.

Лавров подчеркнул, что эксперты Международного агентства по атомной энергии знают, кто обстреливает ЗАЭС. Они уже долгие месяцы присутствуют на станции на ротационной основе. По словам российского министра, специалисты направляют в Вену, в штаб-квартиру МАГАТЭ, регулярные доклады, передает ТАСС. Ранее стало известно, что британский телеканал Би-Би-Си прервал вещал ради трансляции пресс-конференции Лаврова.

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