Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Полнолуние в Козероге
Овны
Долгожданная премия, сданный отчет или экзамен, разрешение на отпуск или, наоборот, отказ. Сегодняшнее полнолуние в Козероге проявит результаты и расставит точки над i.
Тельцы
Полная Луна в Козероге, кажется, немного влюблена в ваш Юпитер! Между ними прочный союз, и вы тоже можете кому-то понравиться или получить что- либо за красивые глаза.
Близнецы
Если вас потянет на финансовые авантюры или курсы по заработкам на крипте - остановитесь. В полнолуние такие вопросы не решаются – сегодня отдыхают даже от денег!
Раки
Вы получите ответ, предложение, букет цветов или подарок - сегодня с вами хотят взаимодействовать, ищут встреч. Те, кому одиноко, смогут решиться на свидание или первый шаг.
Львы
Вам нужно поберечься: не загорайте сегодня под жарким солнышком и не сидите под кондиционером. Делайте себе поблажки, гнаться за успехом будете потом.
Девы
Отличный день для тех, кому нужно зафиналить какое-то дело или творческий проект. Вы сможете сделать это сегодня или в течение ближайших двух недель.
Весы
Радуйтесь, время неопределенности закончилось! Вы придете к решению в домашних вопросах - таких, как переезд, ремонт, поездка на отдых, семейный праздник.
Скорпионы
Раздуть скандал из-за одной неудачной фразы? Легко! Сегодняшнее полнолуние может разжечь из искры пламя, поэтому вам задание: старайтесь сохранять полное спокойствие.
Стрельцы
Важный день с точки зрения финансов: ваши доходы могут повыситься или наоборот, упасть. Полная Луна в Козероге уже все решила, и вам не придется теряться в догадках.
Козероги
В полнолунии в вашем знаке принимает участие щедрый Юпитер в Тельце, а значит, можно ожидать приятных новостей. Они могут касаться детей, любви, творчества, отдыха.
Водолеи
Каждый год летом у вас возникает желание спрятаться от чужих глаз и побыть в одиночестве. Это влияние полнолуния в Козероге – оно поможет выйти на контакт с собой.
Рыбы
Прекрасный день: полнолуние в Козероге делает вас востребованными и уважаемыми. Можно выходить на большую аудиторию, рекламировать себя.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"