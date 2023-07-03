Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Полнолуние в Козероге

Овны

Долгожданная премия, сданный отчет или экзамен, разрешение на отпуск или, наоборот, отказ. Сегодняшнее полнолуние в Козероге проявит результаты и расставит точки над i.

Тельцы

Полная Луна в Козероге, кажется, немного влюблена в ваш Юпитер! Между ними прочный союз, и вы тоже можете кому-то понравиться или получить что- либо за красивые глаза.

Близнецы

Если вас потянет на финансовые авантюры или курсы по заработкам на крипте - остановитесь. В полнолуние такие вопросы не решаются – сегодня отдыхают даже от денег!

Раки

Вы получите ответ, предложение, букет цветов или подарок - сегодня с вами хотят взаимодействовать, ищут встреч. Те, кому одиноко, смогут решиться на свидание или первый шаг.

Львы

Вам нужно поберечься: не загорайте сегодня под жарким солнышком и не сидите под кондиционером. Делайте себе поблажки, гнаться за успехом будете потом.

Девы

Отличный день для тех, кому нужно зафиналить какое-то дело или творческий проект. Вы сможете сделать это сегодня или в течение ближайших двух недель.

Весы

Радуйтесь, время неопределенности закончилось! Вы придете к решению в домашних вопросах - таких, как переезд, ремонт, поездка на отдых, семейный праздник.

Скорпионы

Раздуть скандал из-за одной неудачной фразы? Легко! Сегодняшнее полнолуние может разжечь из искры пламя, поэтому вам задание: старайтесь сохранять полное спокойствие.

Стрельцы

Важный день с точки зрения финансов: ваши доходы могут повыситься или наоборот, упасть. Полная Луна в Козероге уже все решила, и вам не придется теряться в догадках.

Козероги

В полнолунии в вашем знаке принимает участие щедрый Юпитер в Тельце, а значит, можно ожидать приятных новостей. Они могут касаться детей, любви, творчества, отдыха.

Водолеи

Каждый год летом у вас возникает желание спрятаться от чужих глаз и побыть в одиночестве. Это влияние полнолуния в Козероге – оно поможет выйти на контакт с собой.

Рыбы

Прекрасный день: полнолуние в Козероге делает вас востребованными и уважаемыми. Можно выходить на большую аудиторию, рекламировать себя.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"