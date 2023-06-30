Два человека погибли в результате взрыва нефтяного резервуара в Татарстане

Площадь возгорания уточняется

Взрыв прогремел на территории нефтегазодобывающего управления "Елховнефть" в селе Старое Маврино в Татарстане. В результате инцидента погибли двое сотрудников предприятия.

Как стало известно, все случилось во время работ по очистке резервуара. После взрыва вспыхнул пожар, площадь возгорания уточняется. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, говорится в сообщении следственного управления СК России по республике Татарстан в Telegram.

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