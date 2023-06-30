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Два человека погибли в результате взрыва нефтяного резервуара в Татарстане

14:00
  • пятница
  • 30 июня 2023

Площадь возгорания уточняется

Взрыв прогремел на территории нефтегазодобывающего управления "Елховнефть" в селе Старое Маврино в Татарстане. В результате инцидента погибли двое сотрудников предприятия.

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Как стало известно, все случилось во время работ по очистке резервуара. После взрыва вспыхнул пожар, площадь возгорания уточняется. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, говорится в сообщении следственного управления СК России по республике Татарстан в Telegram.

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