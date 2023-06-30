Собянин: Станцию "Корниловская" Троицкой линии метро планируют ввести в эксплуатацию в конце 2024 года

"Люди ждут"

Станцию "Корниловская" Троицкой линии метро планируют ввести в эксплуатацию в конце 2024 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Поэтому в следующем году в летний период времени должно выполнено благоустройство. Люди ждут. Важная трасса. По всем станциям идет работа. Надеюсь, до конца следующего года ветка будет запущена", - сказал Собянин в ходе осмотра строительства станции.

В свою очередь гендиректор компании-подрядчика АО "УРСТ" Сергей Григоркевич доложил мэру, что в настоящее время на станции ведется устройство инженерных коммуникаций, вентиляции. Ожидаемый срок окончания работ - конец 2024 года.

После ввода новой станции в эксплуатацию улучшится транспортное обслуживание около 140 тысяч жителей поселений Сосенское и Мосрентген, которые смогут экономить на дороге более 40 минут в день.

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