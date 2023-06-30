ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России отразили за сутки пять атак ВСУ на донецком направлении

14:31
  • пятница
  • 30 июня 2023

ПВО за сутки перехватила семь снарядов РСЗО HIMARS

Министерство обороны сообщило в ходе брифинга в пятницу, что российские войска отразили за сутки две атаки ВСУ на купянском направлении, пять атак ВСУ - на донецком направлении (уничтожено до 160 украинских военнослужащих).

Боевиков ВСУ шокировал масштаб российской линии обороны
WSJ: США готовы согласиться на поставки Киеву ATACMS

Кроме того, группировка "Центр" отразила атаку ВСУ в направлении населенного пункта Кузьмино в ЛНР. Также ВС России пресекли на купянском направлении действия украинской ДРГ.

По данным российского ведомства, за указанный период ВСУ потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 120 военных и артсистему М777, на краснолиманском направлении - более 50 военных и САУ "Гвоздика", на херсонском - до 45 военных.

ПВО России за сутки перехватила семь снарядов РСЗО HIMARS. Сбиты десять БПЛА.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.