ПВО за сутки перехватила семь снарядов РСЗО HIMARS

Министерство обороны сообщило в ходе брифинга в пятницу, что российские войска отразили за сутки две атаки ВСУ на купянском направлении, пять атак ВСУ - на донецком направлении (уничтожено до 160 украинских военнослужащих).

Кроме того, группировка "Центр" отразила атаку ВСУ в направлении населенного пункта Кузьмино в ЛНР. Также ВС России пресекли на купянском направлении действия украинской ДРГ.

По данным российского ведомства, за указанный период ВСУ потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 120 военных и артсистему М777, на краснолиманском направлении - более 50 военных и САУ "Гвоздика", на херсонском - до 45 военных.

ПВО России за сутки перехватила семь снарядов РСЗО HIMARS. Сбиты десять БПЛА.

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