Залужный признал потерю танков Leopard

На поле боя это обычная цель

Поставленные западными странами Киеву танки Leopard уничтожаются в боях на Украине. Потерю западной бронетехники признал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он назвал Leopard обычной целью.

Как сказал Залужный, Киев получил танки Leopard не для того, чтобы они ездили на парадах и не в качестве фона для фотографий политиков или знаменитостей. Техника приехала на войну, а на поле боя Leopard — обычная мишень, приводит слова украинского главкома The Washington Post.

По подсчетам американских экспертов, ВСУ за время последнего контрнаступления потеряли не менее 17 М2 Bradley, 4 танка Leopard 2A6, 3 - Leopard 2R и машину разминирования Wisent. Также отмечается, что американская техника - не всегда лучший выбор на поле боя. Дороговизна, сложность обслуживания и неподготовленность к местным условиям снижают ее эффективность.

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