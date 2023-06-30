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Залужный признал потерю танков Leopard

14:37
  • пятница
  • 30 июня 2023

На поле боя это обычная цель

Поставленные западными странами Киеву танки Leopard уничтожаются в боях на Украине. Потерю западной бронетехники признал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он назвал Leopard обычной целью.

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Как сказал Залужный, Киев получил танки Leopard не для того, чтобы они ездили на парадах и не в качестве фона для фотографий политиков или знаменитостей. Техника приехала на войну, а на поле боя Leopard — обычная мишень, приводит слова украинского главкома The Washington Post.

По подсчетам американских экспертов, ВСУ за время последнего контрнаступления потеряли не менее 17 М2 Bradley, 4 танка Leopard 2A6, 3 - Leopard 2R и машину разминирования Wisent. Также отмечается, что американская техника - не всегда лучший выбор на поле боя. Дороговизна, сложность обслуживания и неподготовленность к местным условиям снижают ее эффективность.

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