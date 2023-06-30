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Собянин рассказал о ресурсах, которые позволяют Москве противостоять санкционному давлению

15:01
  • пятница
  • 30 июня 2023

Мэр встретился с жителями столицы

Сергей Собянин рассказал о развитии Москвы в условиях санкционного давления. Новая запись появилась в блоге на сайте мэра.

Он рассказал, что на днях встречался с жителями юго-востока Москвы.

"Отвечал на волнующие людей вопросы. Наверное, главный из них - что происходит с экономикой. Постарался ответить на него", - отметил он.

Мэр отметил, что развитие экономики города превышало динамику развития страны в два раза. Москва росла очень хорошими темпами благодаря росту инвестиций.

"Огромный объем инвестиций вкладывается в наш город. Не потому что мы с вами такие красивые, а потому что наш город привлекательный для инвестиций. В Москве инвестиции окупаются кратно быстрее, и их делать гораздо комфортнее, чем в любом другом городе или в другом регионе, во многом благодаря тому, что это все-таки крупнейший мегаполис, одна из крупнейших агломераций мира, и это, конечно, задает другие темпы и другие возможности", - подчеркнул Собянин.

Мэр также опубликовал видео со встречи.

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