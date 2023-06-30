Почти 900 человек задержали из-за беспорядков во Франции

Причиной беспорядков стало убийство полицейским 17-летнего француза

Французские правоохранительные органы задержали 875 участников массовых беспорядков, охвативших страну после убийства 17-летнего водителя полицейским. Об этом в пятницу, 30 июня, пишет Le Parisien.

При этом 408 задержаний было произведено в Париже и его окрестностях, уточняет издание.

Убийство полицейским 17-летнего водителя 27 июня, который отказался выполнить требования дорожного патруля, спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, затем они распространились на ряд других французских городов.

Французский лидер Эмманюэль Макрон в связи с этим проведет заседание кризисной группы правительства. Глава французского Министерства внутренних дел Жеральд Дарманен пообещал провести тщательное расследование.

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