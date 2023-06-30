ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Почти 900 человек задержали из-за беспорядков во Франции

15:22
  • пятница
  • 30 июня 2023

Причиной беспорядков стало убийство полицейским 17-летнего француза

Французские правоохранительные органы задержали 875 участников массовых беспорядков, охвативших страну после убийства 17-летнего водителя полицейским. Об этом в пятницу, 30 июня, пишет Le Parisien.

Макрона заметили на концерте Элтона Джона в разгар протестов во Франции
Стягивают спецназ: что сейчас происходит во французском Нантере

При этом 408 задержаний было произведено в Париже и его окрестностях, уточняет издание.

Убийство полицейским 17-летнего водителя 27 июня, который отказался выполнить требования дорожного патруля, спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, затем они распространились на ряд других французских городов.

Французский лидер Эмманюэль Макрон в связи с этим проведет заседание кризисной группы правительства. Глава французского Министерства внутренних дел Жеральд Дарманен пообещал провести тщательное расследование.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Беспорядки во Франции
Беспорядки во Франции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.