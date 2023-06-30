ГУР пытается посеять панику

Киев готовит теракт на Запорожской АЭС, считает Мария Захарова. Официальный представитель МИД России прокомментировала информацию о том, что в столице Украины установили дополнительные устройства для измерения радиации. Кроме того, в некоторых украинских регионах начались учения на случай аварии на ЗАЭС.

С мнением дипломата согласен и советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. По его словам, утверждения Владимира Зеленского о якобы подготовке Россией теракта на станции могут быть признаком того, что теракт готовят сами украинские власти. Их цель - втянуть НАТО в украинский конфликт.

Еще одно свидетельство в пользу такой теории – распространяемая украинским Главным управлением разведки дезинформация. По данным Карчаа, ГУР пытается создать иллюзию, что Россия уйдет из Энергодара. Киев сообщает о якобы уменьшении числа патрулей в Энергодаре, а также об отъезде с АЭС сотрудников Росатома. Все эти сообщения не имеют ничего общего с реальностью, приводит слова советника гендиректора "Росэнергоатома" ТАСС.

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