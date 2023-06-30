Посла Колумбии пригласили в МИД России

Это связано с заявлением Боготы о пострадавших колумбийцах в Краматорске

В пятницу, 30 июня, в Министерство иностранных дел России был приглашен посол Колумбии в Москве Эстор Аренас Нейра. В связи с заявлениями колумбийского руководства относительно трех граждан этой страны, пострадавших в городе Краматорске, послу были даны следующие пояснения.

Законной целью удара Вооруженных Сил России являлся пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В момент поражения цели колумбийцы были в ресторане, который находился в том же здании. Они знали, что находятся рядом с линией огня в зоне спецоперации, а также были осведомлены о связанных с этим рисках.

В России желают колумбийским гражданам скорейшего восстановления и возвращения в безопасное место. Для нашей страны ценна жизнь каждого человека, подчеркивается на официальном сайте МИД.

В российском Министерстве обороны ранее уточняли, что результатом данного удара стало уничтожение участвовавших в штабном совещании двух генералов, до 50 офицеров Вооруженных сил Украины, а также до 20 иностранных наемников и военных советников.

По официальным данным Киева, погибли десять человек. Более 60 получили ранения. На руке одного из выживших — татуировка, отличительный знак 3-го рейнджерского батальона армии США. Ресторан фактически пристроен к зданию, в котором располагалось общежитие, которое тоже получило серьезные повреждения.

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