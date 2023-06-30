Протесты во Франции: мобилизованы порядка 40 тысяч правоохранителей

Беспорядки в стране не прекращаются уже третий день подряд

Эмманюэль Макрон задорно выпрыгивая из машины, жмет руки премьеру и взлетает по лестнице. На совещание, из-за которого пришлось экстренно покинуть саммит Евросоюза. Родная страна охвачена самыми серьезными беспорядками за последние 20 лет. В Пятой республике готовятся объявить чрезвычайное положение. Виноватых французский лидер уже нашёл.

"Соцсети призывают к организации агрессивных акций, а также были попытки "подражания насилию". Нам кажется, что молодые люди просто переносят в реальность сюжеты видеоигр. В ближайшие часы мы организуем работу с этими сервисами для удаления наиболее провокационного контента. В отдельных случаях государственные службы будут выявлять личности тех, кто использует соцсети для призывов к беспорядкам", - заявил Макрон.

Французские города действительно напоминают одновременно зону боевых действий и последствия природного катаклизма. Повсюду разбросанные осколки и зияющие пустотой витрины. От автомобилей и автобусов остались только каркасы - в одном столичном Иль-де-Франс ночью полыхало около 20 единиц городского транспорта. Треть протестующих - молодежь. Власти призывают родителей буйных подростков буквально запереть детей дома. Мэр 15-го округа Парижа требует ввести в столице комендантский час.

Беспорядки во Франции продолжаются уже третий день и не думают утихать. Спусковым крючком народного гнева стало убийство полицейскими семнадцатилетнего подростка - выходца из Алжира. Дорожный патруль остановил юного доставщика пиццы за рулем дорогого авто в минувший вторник. Просьбу показать документы тот проигнорировал - резко нажал на газ и попытался скрыться. Его застрелили на месте. На патрульного завели уголовное дело по статье умышленное убийство. Но это не может потушить народное пламя гнева.

"На самом деле, это очень агрессивные люди, особенно молодежь, которая нападает на наши полицейские участки и громит общественную инфраструктуру. Я действительно хочу подчеркнуть: эти люди зачастую не являются местными жителями", - заявила Элизабет Борн, премьер-министр Франции.

Они крушат все на своем пути. Главная цель - полицейские участки. Из них выносят форму и бронежилеты. Громят бары и торговые центры. В нескольких городах вводится запрет на пользование общественным транспортом после 21:00. Граждан просят на некоторое время воздержаться от вывоза мусора.

"Нынешняя ситуация во Франции больше похожа на переворот. Но западные СМИ никогда этого не признают", - отметил журналист Джэксон Хинкл.

Для тушения народного гнева мобилизованы порядка 40 тысяч правоохранителей. Всего за одну ночь пострадали несколько сотен. Профсоюз французской полиции угрожает забастовкой, если власти в срочном порядке не обеспечат юридическую защиту и материальную поддержку.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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