От отмены всего русского до откровенных преследований и сфабрикованных обвинений

Российский шпион под легендой спортсмена. В такую формулировку поляки завернули организованную ими же охоту на ведьм. Это уже 14-й человек, задержанный в рамках дела о русском следе.

"В ходе следствия было установлено, что задержанный является профессиональным спортсменом клуба первой лиги. В Польше он осуществлял деятельность по выявлению критической инфраструктуры в нескольких воеводствах. Он информировал своих заказчиков о результатах разведки, за что и получал вознаграждение", - сообщила польская прокуратура.

Прокуроры состряпали и отправили в суд бумагу о том, что задержанный хоккеист склонен к побегу. И если его не арестовать, то мигом совершит какую-нибудь диверсию по заданию российских спецслужб. Суд отправил спортсмена за решетку на 3 месяца. Всего ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Польские СМИ утверждают, что арестован 20-летний россиянин Максим Сергеев. В республике он находился с осени 2021 года, играл за один из старейших хоккейных клубов "Заглембе".

"Посольство России в Варшаве выясняет обстоятельства происшествия. Российскому гражданину будет оказана вся необходимая помощь. Выражаем Варшаве решительный протест. Требуем незамедлительно предоставить российской стороне исчерпывающие объяснения", - заявила представитель МИД России Мария Захарова.

От отмены всего русского до откровенных преследований и сфабрикованных обвинений. Пока что это все, чем коллективный Запад отвечает на требования Москвы о справедливом мироустройстве и безопасности. Сейчас в международной повестке - теракт, который якобы может совершить Россия. Тему активно вбрасывает Киев, а его спонсоры с удовольствием подхватывают. Чем не повод придумать еще какие-нибудь антироссийские санкции и подбросить режиму Зеленского оружия помощнее?

"Сегодня мы распространили в качестве документа СБ и ГА ООН письмо, еще раз подтверждающее на фоне продолжающихся безумных инсинуаций представителей киевского режима, что намерений взорвать эту находящуюся под нашим контролем станцию у нас нет, и призывающее генсекретаря ООН и международное сообщество повлиять на Киев, заставив его воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС", - сказал постпред России в ООН Василий Небензя.

Глава нашего МИД Сергей Лавров поставил действиям коллективного Запада неутешительный диагноз: шизофреническая ситуация. Говорят о мирном завершении конфликта, но при этом Россию непременно нужно победить. А переговоры - только на условиях режима Зеленского. Чья адекватность вызывает немало вопросов. Уже даже ролики заготовили о ядерной аварии в стиле "Белых касок", отработавших инсценировки в Сирии. Но уверяют, что это учения.

"Украинцы играют в опасные игры, как они умеют инсценировать всякие трагедии - мы знаем, раздача йода, инсценировки в Буче, они инсценировали удар российской ракеты по вокзалу в Краматорске, когда оказалось, что ракета была американской, и многое другое. Видите, все-таки таланты квнщика дают о себе знать, приходится с этим жить", - заметил Лавров.

Финансировать цирк и тем более снабжать клоунов оружием наотрез отказывается Венгрия. Сегодня в Брюсселе второй день саммита лидеров ЕС, на котором европейцев убеждают отдать последнее.

"В бюджете ЕС нет денег. Где венгерские деньги, где польские деньги? Боюсь, в Украине. Деньги были даны для поддержки войны, которой никогда не должно было случиться. Деньги бесконтрольно уходят с территории Евросоюза. Так что граждане Европы правы, что бунтуют. Их мучают рост цен, экономические трудности", - заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Сразу несколько крупных американских СМИ вышли с сообщениями о том, что администрация Байдена может одобрить отправку на Украину запрещенных кассетных боеприпасов. Учитывая состояние президента США, в погоне за заработком американское глубинное государство, видимо, еще и не то может.

Прямой эфир канала MSNBC. На кадрах четко видно: ведущая еще не закончила фразу, а Байден уже начинает неловко соскальзывать со стула. И журналистке ничего не остается сделать, как свернуть беседу. Канал позже удалил со своего официального сайта тот самый неловкий момент, когда Байден сбежал из студии.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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