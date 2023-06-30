Польша и Венгрия заблокировали выплаты украинским беженцам

Страны Евросоюза не могут принять соглашение о единой миграционной политике

Саммит Евросоюза в Брюсселе не может прийти к соглашению о единой миграционной политике. Документ заблокировали Польша и Венгрия.

Как сообщают немецкие СМИ со ссылкой на евродипломатов, страны Евросоюза не смогли прийти к консенсусу по европейской политике предоставления убежища. Причина – сопротивление Варшавы и Будапешта.

Премьер Чехии Петр Фиала перед началом второго дня работы саммита пожаловался журналистам, что Польша и Венгрия блокируют практически любой текст, в котором говорится о миграции. В итоге оказываются заблокированными финансовые средства, которые могли бы получить украинские беженцы, передает РИА Новости.

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