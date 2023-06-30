"Интерфакс": дружественные страны рассказали России о встрече по Украине в Дании

Информацией, по словам источника, поделились члены БРИКС

Представители дружественных России государств поделились с Москвой информацией о содержании встречи по Украине, прошедшей 24 июня в Копенгагене. Об этом в пятницу, 30 июня, рассказал источник в Кремле.

Как сообщил собеседник "Интерфакса", "определенную информацию о состоявшихся в Копенгагене переговорах мы получили". По его словам, сведениями поделились представители Бразилии, Индии и других стран, входящих в БРИКС.

Источник отметил, что копенгагенская встреча "явно была попыткой поработать со странами, которые занимают близкие к нам позиции по украинскому сюжету, попыткой обработать их".

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва призывает государства не участвовать в "саммите мира" по Украине, так как он носит провокационный характер. Чиновница предупредила, что без участия России определить исход украинского конфликта невозможно.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва всегда подчеркивала, что готова рассмотреть любые предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые носят серьезный характер, однако "таковых мы не видели" от Запада.

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