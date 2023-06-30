Шольц подтвердил договоренность расширить производство боеприпасов в Европе

Об этом договорились лидеры стран ЕС

Политические лидеры государств — членов Евросоюза согласовали расширение производства боеприпасов на европейской территории. Об этом в пятницу, 30 июня, рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Также лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе обсудили вопросы оказания долгосрочной помощи Украине.

Комментируя тему возможного изъятия российских активов, замороженных в Евросоюзе в рамках санкций, Шольц заявил, что это "ужасно сложный" вопрос — в ЕС пока нет понимания того, как можно было бы это сделать, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел 27 государств Евросоюза одобрили увеличение объемов Европейского фонда мира на 3,5 млрд евро. Из этого фонда Брюссель выделяет деньги на поставки оружия Украине. В Европе убеждены, что это поможет "oбеспечить финансовую устойчивость и предсказуемость фoнда в долгосрочной перспективе, а также сохранить его глoбальный географический охват и способность ЕС предoтвращать кризисы и конфликты и быстро реaгировать на них".

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