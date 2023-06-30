Премьер Индии заверил в поддержке российского руководства

Владимир Путин и Нарендра Моди провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.

"В связи с событиями 24 июня Нарендра Моди выразил понимание и поддержку решительных действий российского руководства по защите законности и порядка, обеспечению стабильности в стране и безопасности ее граждан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что лидеры обсудили также вопросы двустороннего сотрудничества. Был констатирован значительный рост товарооборота в 2022 году и по итогам первого квартала текущего года. Кроме того, Моди проинформировал Путина о своем недавнем визите в Вашингтон.

Вместе с тем российский лидер дал оценку нынешнего положения дел в зоне специальной военной операции, обратив внимание собеседника на отказ Киева от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта.

Резюмируя, Путин и Моди подтвердили взаимный настрой на укрепление стратегического партнерства между Россией и Индией.

Ранее в ходе визита в США Моди заявил, что индийско-американские переговоры на высшем уровне открыли новую главу во всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух государств. Индийский политик назвал США крупнейшим торговым партнером Индии и добавил, что стороны условились решить давние проблемы в этой области, а также дать новый старт двусторонней торговле.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

Индия занимает нейтральную позицию в этом конфликте, заявляет о необходимости дипломатического решения и отказывается присоединяться к антироссийским санкциям.

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