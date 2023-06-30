Польша решила разместить у себя ядерное оружие США

Это ответ на размещение Россией ТЯО в Белоруссии

Польские власти готовы разместить в своей стране американское ядерное оружие. Такое заявление сделал в пятницу, 30 июня, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Политик пояснил, что это решение принято в связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

Варшава обращается к США и Североатлантическому альянсу с намерением принять участие в программе Nuclear Sharing, сообщает РИА Новости. Это концепция ядерного сдерживания НАТО, позволяющая неядерным членам блока участвовать в формировании планов размещения ядерного оружия государств альянса, у которых оно имеется.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что перед Министерством обороны и Комитетом государственной безопасности Белоруссии поставлена задача определить алгоритм применения российского ядерного оружия. Политик, комментируя разработку такого алгоритма, напомнил, что "с ядерной державой никто никогда не воевал".

При этом Лукашенко, комментируя размещение в своей стране российского тактического ядерного оружия, заявил, что решение о его применении будет принято без колебаний в случае агрессии против Белоруссии.

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