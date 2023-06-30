Денежное довольствие военных в России повысят с 1 октября

Это касается и ряда силовиков

Российское правительство повышает с 1 октября 2023 года денежное довольствие военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 30 июня.

В 1,105 раза будут увеличены оклады по воинским должностям и званиям для военнослужащих-контрактников, а также для военнослужащих, проходящих службу по призыву.

Повышение распространяется на размеры должностных окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в Росгвардии и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел, органов ФСИН, противопожарной службы, таможенных органов и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи, сообщает "Интерфакс".

Ранее на рассмотрение Госдумы были внесены поправки, в соответствии с которыми ежемесячная выплата участникам спецоперации будет полностью предоставляться в денежной форме. Сейчас ее по умолчанию выдают частично деньгами, частично — в виде набора социальных услуг. Чтобы получить всю причитающуюся сумму в денежном выражении, необходимо заранее подать заявление, но "в условиях, когда человек — на фронте, это почти нереально", подчеркнул секретарь Генерального совета "Единой России" и глава парламентской координационной группы по вопросам СВО Андрей Турчак.

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