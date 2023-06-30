Собянин о санкциях Запада: экономически мы уже победили

Москва продолжает активное развитие

Сергей Собянин встретился с жителями юго-востока столицы и ответил на их вопросы, главный из которых - как обстоят дела в экономике города, сообщает "ТВ Центр".

Мэр пояснил - несмотря на санкции, мегаполис продолжит развиваться благодаря инвестиционной привлекательности. Рост частных вложений в разные сферы деятельности в Москве за последние четыре года увеличился в два раза.

"Начиная с февраля прошлого года, Западом было сделано все, чтобы мы прекратили не только развиваться, но и вообще существовать. Для этого нам объявили блокаду, в которой мы больше года находимся. Наши "друзья" смотрят за нами и все ждут, когда мы умрем. А мы не только не умираем, мы живем и продолжаем развиваться - вот что самое главное. Экономически мы уже победили, и все потуги нас задушить кончились ничем. Скорее, проблем стало больше не у нас, а у тех, кто пытался наложить санкции", - отметил градоначальник.

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