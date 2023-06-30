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Гендиректор концерна "Автоматика" задержан по статье о мошенничестве

17:19
  • пятница
  • 30 июня 2023

Информацию подтвердили в суде

В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте генерального директора концерна "Автоматика" Андрея Моторко. Об этом в пятницу, 30 июня, рассказали в пресс-службе суда.

Моторко подозревается в мошенничестве, в связи с чем Следственный комитет направил в суд ходатайство о его аресте.

Еще одним фигурантом дела о мошенничестве стал руководитель проекта "Автоматики" по созданию проектных систем спутниковой связи Александр Нестеров, сообщает ТАСС.

Источники сообщали, что расследование связано с выделением субсидий от Минпромторга на сумму около 300 млн рублей для внедрения закупленных в Китае антенн для обеспечения спутниковой связью поездов, автомобилей и самолетов. В итоге импортная разработка была выдана за отечественную, сообщает "МК".

В 2014 году концерн "Автоматика" вошел в состав государственной корпорации "Ростех". "Автоматика" занимается разработкой систем и комплексов, предназначенных для обеспечения защиты информации. Холдинг, в состав которого входит 20 дочерних зависимых обществ, также развивает технологии и методы криптографической защиты информации, системы автоматизированного управления и аппаратно-программных комплексов, разрабатывает IT‒решения для заказчиков различных отраслей экономики.

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Генеральный директор концерна "Автоматика" Андрей Моторко
Генеральный директор концерна "Автоматика" Андрей Моторко
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