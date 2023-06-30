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В России могут ввести кредитные каникулы на период отпуска по уходу за ребенком

17:39
  • пятница
  • 30 июня 2023

Соответствующее поручение дал президент

Правительству Российской Федерации поручается рассмотреть вопрос о возможности введения в стране кредитных каникул для родителей на время отпуска по уходу за ребенком.

В перечне поручений главы государства говорится о возможном наделении таких россиян правом обратиться к кредитору с требованием об изменении условий ипотечного жилищного кредита (займа) в части, касающейся приостановления исполнения заемщиком своих обязательств либо уменьшения размера платежей на период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком.

Исполнить поручение надлежит до 1 сентября. Ответственным за его исполнение назначен глава кабмина Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кремля.

Механизм кредитных каникул впервые применили в России во время пандемии коронавирусной инфекции, чтобы снизить нагрузку на граждан в сложных условиях. Затем механизм кредитных каникул задействовали для россиян, призванных в ряды российской армии в рамках частичной мобилизации.

В Центробанке заверили, что банковская система России хорошо выдержала шоки 2022 года и сохраняет потенциал для кредитования и запас прочности. Глава регулятора Эльвира Набиуллина выразила надежду на то, что российские кредитно-финансовые организации смогут без проблем выполнять новую программу кредитных каникул для мобилизованных и членов их семей.

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