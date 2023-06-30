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Путин поручил кабмину провести анализ миграционного законодательства

18:12
  • пятница
  • 30 июня 2023

И внести в него изменения

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с членами организации "Деловая Россия", сообщает "ТВ Центр".

В частности, правительству необходимо до 1 августа провести анализ миграционного законодательства и внести в него изменения, которые предусматривают упрощение процедур выдачи виз и разрешений на работу для инвесторов и квалифицированных специалистов.

Президент также поручил кабмину рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании программ льготного лизинга отечественных магистральных тягачей, продлить механизм поддержки российских производителей вычислительной техники и телеком-оборудования и сохранить мораторий на наказание за неисполнение валютного законодательства.

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