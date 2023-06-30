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Умер оскароносный актер Алан Аркин

17:32
  • пятница
  • 30 июня 2023

Ему было 89 лет

В возрасте 89 лет умер американский актер Алан Аркин, сообщает Variety.

Как рассказали дети актера, он скончался у себя дома в Калифорнии.

Карьера Аркина началась в 1957 году, среди наиболее известных работ актера - роли в таких фильмах, как "Эдвард Руки-ножницы", "Гаттака", "Маленькая мисс Счастье" и "Операция Арго". Также Аркин озвучивал мультипликационных персонажей и исполнял ведущую роль в комедийном шоу "Метод Комински".

На счету Аркина - "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле ("Русские идут! Русские идут!") и "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана ("Маленькая мисс Счастье").

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Актер Алан Аркин
Актер Алан Аркин
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