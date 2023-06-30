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AFP: в ЕС обсудили последствия принятия Украины

18:02
  • пятница
  • 30 июня 2023

Киев неоднократно подтверждал настрой на евроинтеграцию

Лидеры десяти государств — членов Евросоюза провели встречу в Брюсселе на полях саммита ЕС для обсуждения последствий возможного расширения союза за счет Украины и других стран. Об этом в пятницу, 30 июня, рассказал информированный источник из числа французских дипломатов.
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По словам собеседника Agence France-Presse, во встрече участвовали представители Франции, Германии, Нидерландов, Швеции, Испании, Португалии, Бельгии, Польши, Румынии и Италии.

При этом подчеркивалось, что речь шла не о расширении Евросоюза как таковом, а именно о последствиях для интеграционного объединения приема новых членов.

Источник заверил, что "появляется очень прочный консенсус о том, что мы больше не задаем себе вопрос, следует ли их принимать, он достигнут".

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в Киеве ждут премьер-министра Испании Педро Санчеса — это "историческое время, чтобы начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе". Зеленский выразил убежденность в том, что Европа "немыслима без Украины", поэтому "наш прогресс в выполнении рекомендаций Еврокомиссии следует зафиксировать".

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