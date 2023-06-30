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МИД Индии раскрыл подробности разговора Путина и Моди

18:19
  • пятница
  • 30 июня 2023

Политики провели телефонный разговор

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел в пятницу, 30 июня, телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Политики рассмотрели прогресс в двустороннем сотрудничестве и обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам. Об этом рассказали в пресс-службе индийского Министерства иностранных дел.
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В ведомстве рассказали, что Владимир Путин проинформировал премьер-министра Индии о последних событиях в России, также стороны обсудили ситуацию, связанную с Украиной. Моди при этом призвал стороны конфликта к диалогу, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Нарендра Моди выразил понимание и поддержку решительных действий российского руководства по защите законности и порядка, обеспечению стабильности в стране и безопасности ее граждан. Резюмируя, Путин и Моди подтвердили взаимный настрой на укрепление стратегического партнерства между Россией и Индией.

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков отмечал, что Соединенные Штаты усиливают попытки вовлечь Индию в свои геополитические построения. Дипломат подчеркнул, что Россия, несмотря на все происки США, продолжит углублять партнерство с Индией, в том числе в военно-технической сфере.

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